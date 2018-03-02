Охранная фирма и услуги личной охраны: сколько стоит безопасность?

Однозначного ответа на данный вопрос не может существовать. Он зависит от многих факторов, среди которых:

- режим работы сотрудников;

- количество телохранителей;

- особые требования и пожелания клиента;

- особенности выполняемых функций.

Охрана, необходимая 2 часа в день для сопровождения руководителя в офис обойдется дешевле, чем та же услуга, выполняемая круглосуточно. Если нанять одного телохранителя будет стоить одну сумму, то услуги четырех охранников обойдутся существенно дороже. Также немалую роль в формировании уровня цен играют возлагаемые на телохранителей обязанности, связанные с ними риски.

Стоит ли экономить на личной охране?

Пожалуй, на этот вопрос ответ можно дать не задумываясь. Достаточно посчитать, сколько стоит обучение, профессиональная подготовка, обеспечение сотрудников фирмы. Если углубится на более философский уровень – то как оценить жизнь человека, отвечающего за клиента? Ведь каждому должно быть понятно, что рисковать собой за бесплатно вряд ли станет профессионал. Вывод один – если вы решили нанять телохранителя, искать наиболее дешевые предложения точно не стоит.

Но и очень высокие расценки на услуги охранных агентств не всегда оправданы. В таком случае не следует ориентироваться исключительно на ценовую политику компании. Внимательно изучите отзывы клиентов фирмы, узнайте об уровне подготовки сотрудников, спектре выполняемых ими функций. Платить большие деньги следует только в том случае, если профессионализм охраны не вызывает сомнений.

Для чего нужна личная охрана?

Конечно, не стоит отрицать, что телохранитель – это модно и престижно. Но только ли? В первую очередь, личная охрана – это безопасность клиента, надежная защита его жизни и благосостояния, моральная поддержка и ощущение безопасности, оказывающее огромное влияние на все сферы жизни. Но и о статусности забывать не следует. Только вот "за дешево" вряд ли вы получите все желаемое.

Требования к сотрудникам охранного агентства "Титан Безопасность" достаточно жестоки. Отбор проходят далеко не все желающие и данный подход приводит к отличным результатам. Не забывайте – стоимость услуг охранников зависит от ваших пожеланий и найти компромисс всегда возможно.