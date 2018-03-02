На украинских дорогах может появиться новая модель Tesla Model 3 - ФОТО

Сообщается, что модель компании Илона Маска появилась на украинских рынках раньше, нежели в Европе. В конце июля компания планирует наладить массовое производство подобных авто для европейских пользователей электрокарами.

Машина имеет 18-дюймовые колеса и может быть на ходу на протяжении 500 км пути. Сам анонс транспорта был представлен еще год назад, однако за этими машинами очередь очень большая, в ней около 400 тыс человек.

Модель авто будет представлена на Plug-In Ukraine, которая будет проходить 2-4 марта 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с первого января 2018 года украинцам не нужно будет выплачивать налог НДС при покупке электрокара.