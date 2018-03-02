На дорогах Украины открыты более 30 пунктов обогрева

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.

"По состоянию на второе марта, на всех трассах Украины работают более 30 пунктов обогрева", - сообщил Демчук.

Он добавил, что ситуация на дорогах Украины очень сложная, всего за день 430 автомобилям была оказана помощь в буксировке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за сильных снегопадов и порывов ветра, ситуация на украинских дорогах под контролем.

По информации ведомства, несмотря на сложные погодные условия, общая ситуация на дорогах под контролем. Однако существуют проблемы с движением транспорта в некоторых областях, и в частности на въездах в областные центры.