Латвия направила гуманитарную помощь на Донбасс – ФОТО

По словам главного капеллана Вооруженных сил Латвии Елмарса Плявиньша, помощь Украине будет предоставляться по мере необходимости. Весь этот груз собирали в Швеции, а затем направляли в Латвию, после чего военные его укомплектовывают и передают Национальной гвардии.

Гуманитарный груз от европейских стран передали населению трех городов Луганщины – Станица Луганская, Попасная и Новоайдар.

Среди переданной гуманитарной помощи одежда, обувь, игрушки, а также домашний текстиль, в том числе постельное белье.

Также организаторы добавили, что такая акция помощи социально незащищенным слоям населения Луганщины и Донетчины в 2018 году состоится дважды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Донбасс отправлен очередной российский так называемый "гуманитарный конвой". 74-я по счету колонна отправилась на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Автомобили везут более 430 тонн грузов.