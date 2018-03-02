09:29 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Латвия направила гуманитарную помощь на Донбасс – ФОТО

Для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с гуманитарной помощью. Об этом  сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Латвия направила гуманитарную помощь на Донбасс – ФОТО

По словам главного капеллана Вооруженных сил Латвии Елмарса Плявиньша, помощь Украине будет предоставляться по мере необходимости. Весь этот груз собирали в Швеции, а затем направляли в Латвию, после чего военные его укомплектовывают и передают Национальной гвардии.

Гуманитарный груз от европейских стран передали населению трех городов Луганщины – Станица Луганская, Попасная и Новоайдар.

Среди переданной гуманитарной помощи одежда, обувь, игрушки, а также домашний текстиль, в том числе постельное белье.

Также организаторы добавили, что такая акция помощи социально незащищенным слоям населения Луганщины и Донетчины в 2018 году состоится дважды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Донбасс отправлен очередной российский так называемый "гуманитарный конвой". 74-я по счету колонна отправилась на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Автомобили везут более 430 тонн грузов.


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