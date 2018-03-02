19:17 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Харьковчане смогут летать в Вену прямым рейсом

Компания авиаперелетов Wizz Air осенью 2018 года запустит прямой рейс из аэропорта Харькова в Вену. Об этом передает DCH.

Харьковчане смогут летать в Вену прямым рейсом

Сообщается, что минимальная цена билета на рейс будет составлять 30 евро. Руководство кампании также планирует к концу 2018 года предоставить Международному аэропорту "Харьков" услуги для перелета в Германию, Швейцарию и Австрию.

Прямые рейса будут отправляться каждую неделю - по средам и воскресеньям, а затем количество рейсов увеличат до трех раз по будним дням. Уже пятого апреля лоукост начнет летать по маршруту Харьков-Дортмунд-Харьков, а летом будет запущен маршрут в направлении Харьков-Катовице-Харьков.

Пассажирские перевозки планируют предоставлять в Милан, Тбилиси, Барселону, Тиват, Ларнаку, Бургас. 

Международный аэропорт "Харьков" на сегодняшний день является одним из наибольших перевозчиков пассажиров - 5 млн в год, что на 60 процентов больше, нежели в 2016 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство инфраструктуры Украины подготовило инвестиционный проект на постройку в Украине еще одного международного аэропорта, который разместится в Белой Церкви.


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