Кабмин рекомендует вузам, школам и детсадам приостановить занятия до 6 марта, - Насалик

Об этом в пятницу, 2 марта, с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. По его словам, согласно приказам, для экономии потребления газа начиная с сегодняшнего дня рекомендовано остановить учебный процесс сроком до 6 марта включительно.

Напомним, российская компания " Газпром" снизила давление в трубопроводах со своей стороны. Таким образом, российский монополист усложнил транзит газа в страны Европейского союза через Украину. Как сообщает в пятницу утром, 2 марта, пресс-служба национальной компании "Нафтогаз Украины", вчера за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

Как сообщал УРА-Информ, в связи с чем компании призывают тех, у кого есть газовые котлы, снизить температуру в помещении на один градус днем ​​и на два градуса ночью.