Въезд запрещен: в Одесской области полностью закрыли дороги

Об этом сообщает областной управление Укравтодора на своей странице в Facebook сегодня, 1 марта.

Отмечается, что такое решение было принято из-за сложных погодных условий и действует с 6.00 утра.

Исключение составили северные районы области - Кодымский, Савранский, Балтский, Подольский, Окнянский, Ананьевский, Любашевский и Шаравский.

О снятии ограничений в Укравтодоре обещают сообщить дополнительно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", метель, которая началась и все еще продолжается, привела к серьезным заторам на дорогах столицы.

По состоянию девять часов утра, согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках стоят машины практически на всех дорогах, как на правом, так и на левом берегу Киева и ситуация только ухудшается.