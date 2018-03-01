Въезд грузового транспорта ограничен в восьми крупных городах

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, такие действия необходимы для обеспечения расчистки дорог и городов от снега. Проезд грузовиков также ограничен на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей, - говорится в сообщении.

В ГосЧС также добавив, что в связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах. Аэропорты работают в штатном режиме, - заверили в спасательном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, без света из-за непогоды в Украине остались 174 городов и сел.

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Донецкой области обесточено 42 населенных пунктов, Черкасской - 23, Николаевской - 23, Одесской - 20, Днепропетровской - 16, Харьковской - 15, Херсонской - 13, Запорожской - 9, Сумской - 8 и Киевской - 5.