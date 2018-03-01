В Украине непогода обесточила более 170 населенных пунктов

В результате сильного снега, порывов ветра сработала автоматическая система защиты линии электропередач. Таким образом без света люди сидят в 174 населенных пункта в десяти областях.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Донецкой области обесточено 42 населенных пунктов, Черкасской - 23, Николаевской - 23, Одесской - 20, Днепропетровской - 16, Харьковской - 15, Херсонской - 13, Запорожской - 9, Сумской - 8 и Киевской - 5.

В ГосЧС, также сообщают, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Кроме того, а в связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах. Аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с непогодой Киев застыл в пробках.

В то же время власти призывают киевлян сегодня не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.