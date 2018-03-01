В четверг в Украине будет холодно и снежно

Вместе с тем синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 метров на секунду, в Приазовье местами до 25-27 метров на секунду.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях прогнозируют сильный, местами очень сильный снег, метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица.

Ночью и утром в северо-западной части акватории Черного моря и на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра достигнут 25-27 метров на секунуд. В течение суток высота волн в Черном море поднимется до 30-40 дм, в Азовском море до 15-20 дм.

Температура воздуха днем составит в среднем 6-11 градусов мороза.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Сильный снег, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. При этом ветер будет сопровождаться сильным снегом, на дорогах гололедица, ночью и утром метель. Температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов.

На западе Украины местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 15-23 градусов мороза. Днем будет от 9 до 15 градусов ниже нуля.

На севере страны сильный снег, только в Житомирской области умеренный снег, на дорогах гололедица, ночью и утром метель. Ночная температура воздуха составит 9-14 холодных градусов, в Житомирской области 13-18 градусов. Днем будет от 3 до 9 градусов мороза.

В центре Украины сильный снег, в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами очень сильный снег, днем снег, на дорогах гололедица, ночью и утром метель. Температура воздуха ночью опуститься до 5-14 градусов ниже нудя. Дневная температура воздуха составит 6-11 градусов мороза.

На востоке Украины облачно, ночью сильный снег, днем снег, на дорогах гололедица, ночью и утром метель. Температура воздуха ночью составит 5-11 холодных градусов. Дневная температура воздуха составит 1-7 градусов ниже нуля.

На юге страны сегодня ночью сильный снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью и утром метель. Температура воздуха ночью составит 5-14 градусов со знаком минус. Днем будет от 3 до 10 градусов мороза.

Народный прогноз: 1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна "разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего". Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном - мокрой, а при южном - теплой.