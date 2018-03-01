Суд заочно арестовал Дыминского

Следственный судья заочно определил ему содержания под стражей. Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, таким образом, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

По информации органа досудебного расследования в августе 2017, подозреваемый покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа собственника футбольного клуба "Карпаты" Дыминского врезался в "Opel", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский.

22 августа Дыминский улетел в Швейцарию.

Печерский районный суд Киева 18 декабря избрал Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 19 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил это постановление