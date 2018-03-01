19:52 01.03.2018 | Общество | Новости
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Правительство Австралии хочет установить граничные цены на алкоголь

В Австралии могут ввести минимальные граничные цены на продажу алкогольной продукции. Об этом передает  The Guardian.

Правительство Австралии хочет установить граничные цены на алкоголь

Так, нововведение протестируют на отдельных территориальных округах на севере страны. Теперь жителям Дарвина придется выложить за бутылку пива не менее полутора доллара, а самый дешевый фужер вина обойдется в девять долларов. 

Некоторые представители австралийского парламента считают, что подобная реформа еще не готова к столкновению с современными реалиями, а ее последствия могут быть слишком радикальными для общественности. Цены на алкогольную продукцию в Австралии являются чрезмерно дешевыми для Океании, чем заставляют других производителей понижать качество собственной продукции или демпинговать на региональных рынках.

Депутаты парламента страны также обеспокоены тем, что с новой реформой придут и "кустарные" производители домашнего алкоголя, которые точно не будут платить налоги в бюджеты.

Подобную инициативу могут ввести также в Шотландии и Великобритании. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году в Украине алкоголь и сигареты возрастут в цене на 18 процентов.

 


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