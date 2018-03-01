Правительство Австралии хочет установить граничные цены на алкоголь

Так, нововведение протестируют на отдельных территориальных округах на севере страны. Теперь жителям Дарвина придется выложить за бутылку пива не менее полутора доллара, а самый дешевый фужер вина обойдется в девять долларов.

Некоторые представители австралийского парламента считают, что подобная реформа еще не готова к столкновению с современными реалиями, а ее последствия могут быть слишком радикальными для общественности. Цены на алкогольную продукцию в Австралии являются чрезмерно дешевыми для Океании, чем заставляют других производителей понижать качество собственной продукции или демпинговать на региональных рынках.

Депутаты парламента страны также обеспокоены тем, что с новой реформой придут и "кустарные" производители домашнего алкоголя, которые точно не будут платить налоги в бюджеты.

Подобную инициативу могут ввести также в Шотландии и Великобритании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году в Украине алкоголь и сигареты возрастут в цене на 18 процентов.