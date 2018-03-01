Подробнее о работе с брокером Verum Option

Одним из аспектов, подтверждающих качество предоставляемых брокером услуг, можно назвать и то, что у Verum Option отсутствуют какие-либо штрафы или же замечания со стороны финансовых регуляторов международного уровня.

Работа компании контролируется ЦРОФР в соответствии с выданным данной организацией сертификатом. ЦРОФР — независимая организация, которая занимается ведением контроля качества услуг, предоставляемых брокерами, а также гарантирует безопасность проведения сделок на финансовых рынках. На популярной в сети интернет площадке Plusiminus можно ознакомиться с рейтингами брокеров, криптобирж, банков, страховых компаний, которым на самом деле можно доверять. Рейтинги на данном интернет-ресурсе формируются путем подробного изучения отзывов трейдеров о работе с той или иной организацией.

Verum Option: как открыть счет?

Verum Option предлагает всем своим клиентам простую и быструю регистрацию на сайте. Заполнение формы регистрации и процесс создания торгового счета в компании займет всего несколько минут. Необходимо: указать личные данные и адрес электронной почты, ознакомиться с пользовательским соглашением, после чего на и-мейл будет выслано письмо с логином и паролем для авторизации на сайте. Пополнить счет можно при помощи одной из платежных систем или карты Виза.

Как и многие другие брокеры с хорошей репутацией, Verum Option (https://plusiminus.com/verum-option-otzyvy.html) ввел процедуру верификации аккаунта при подаче заявки на вывод средств. Такие меры в первую очередь приняты для того, чтобы обезопасить финансовые сделки и защитить средства клиентов от киберпреступников.

Сумма минимального депозита в Verum Option — всего $5, а для ведения торговли предлагается на выбор 3 счета: стандартный, демонстрационный и VIP. Первые два счета можно назвать наиболее удобными для трейдеров, начинающих свой путь на рынке бинарных опционов. Более того, на демо-счете можно оттачивать свои навыки бинарной торговли, не рискуя капиталом. Опытные трейдеры могут получить VIP-статус для своего счета, чтобы получать еще более высокую прибыль.

Для торговли Verum Option предлагает популярную среди трейдеров платформу SpotOption 2.0. Возможно, этим терминалом сейчас сложно кого-то удивить, но в Verum Option считают, что наличие данного терминала — гарантия того, что у трейдера не возникнет сложностей технического характера и все внимание будет направлено только на ведение прибыльной торговли.

Verum Option старается регулярно проводить конкурсы и акции для клиентов. По мнению трейдеров, компания привлекает еще и тем, что дарит не какие-то бонусы, а реальные деньги. В Verum Option созданы оптимальные условия для торговли бинарными опционами.