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Обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" отправлен в суд

В среду, 28 февраля, прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт против директора лагеря "Виктория".

Обвинительный акт в отношении директора лагеря

Об этом во время пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко. Он также отметил, что следователи прокуратуры также завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Киевского отдела ГосЧС и инспектора, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Сейчас для подозреваемых открыто материалы дела для ознакомления. После этого обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - пояснил он, добавив, окружной административный суд приеял решение остановить деятельность детского лагеря “Виктория”.

Напомним, в сентябре 2017 года в результате пожара в лагере " Виктория" погибли трое детей.

Как сообщал УРА-Информ, директора учреждения отстранили от занимаемой должности за нарушение правил пожарной безопасности.


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