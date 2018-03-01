Обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" отправлен в суд

Об этом во время пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко. Он также отметил, что следователи прокуратуры также завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Киевского отдела ГосЧС и инспектора, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Сейчас для подозреваемых открыто материалы дела для ознакомления. После этого обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - пояснил он, добавив, окружной административный суд приеял решение остановить деятельность детского лагеря “Виктория”.

Напомним, в сентябре 2017 года в результате пожара в лагере " Виктория" погибли трое детей.

Как сообщал УРА-Информ, директора учреждения отстранили от занимаемой должности за нарушение правил пожарной безопасности.