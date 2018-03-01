Германское правительство захлестнула волна хакерских атак

По словам главы комиссии Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Армина Шустера, за хакерской атакой стоят российские специалисты из группировки АРТ28. Основной удар пришелся на Министерство обороны страны.

Парламентарии Бундестага смогли узнать эту информацию через СМИ. О происшествии сообщило издание dpa. Депутаты от партии "зеленых" и социалистов крайне возмущены тем, что им приходится узнавать подобную информацию, которая является основой государственной безопасности, через журналистов.

Депутат от Левой партии Андре Хан считает, что подобные действия правительства, которые могли знать о готовящемся взломе, являются незаконными и будет требовать от правительства действующего канцлера подробных объяснений.

В издании также пишется, что кибератака полностью отражена не была и утечка важной информации может продолжаться до сих пор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Евросоюз должен заключить новый договор о безопасности в киберпространстве.