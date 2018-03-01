Германия и Франция подготовили пакет безотлагательных мер для Донбасса

Предложение находится на обсуждении в рамках минского процесса, и поэтому пока раскрывать все детали плана еще рано. Об этом в среду, 28 февраля, сообщила в Брюсселе на конференции "Восточная Украина: забытый гуманитарный кризис после четырех лет конфликта" представитель Министерства иностранных дед Франции Лила Бернэ.

По ее словам, на данный момент Россия не способствует достижению значительного прогресса в "нормандском формате".

Тем не менее, Евросоюз пытается достичь прогресса в ряде ключевых вопросов. Мы предложили сторонам пакет, в который входят некоторые из элементов минского соглашения, в частности освобождение и обмен пленных.

Кроме того, Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом, - пояснила она, добавив, что среди предложений также - открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения и гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса.

Принятие этого пакета может быть достигнуто быстро, если будет проявлена достаточная политическая воля и мы надеемся, что после 18 марта предоставится возможность сделать это, - сказала Бернэ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не возражают против введения миротворцев Организации объединенных наций на российско-украинской границе, когда они будут охранять наблюдателей ОБСЕ, но договариваться об этом надо с непризнанными республиками Донбасса.