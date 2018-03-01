Аэропорты Женевы и Эдинбурга приостановили работу из-за снегопада

Аэропорт закрыт для воздушного движения вплоть до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта. Вместе с тем руководство аэропорта советует пассажирам не приезжать в аэропорт и проверять статус своих рейсов, связавшись с авиакомпаниями.

Кроме того, из-за снежной бури в Шотландии закрылся аэропорт Эдинбурга.

Летные условия в Шотландии этим утром таковы, что у аэропорта и авиакомпаний нет достаточного количества персонала, чтобы безопасно продолжать работу. Следовательно, аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления, которое появится в час дня, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.

Как сообщает телеканал "Скай Ньюз", сегодня в Ирландии введен "красный" уровень погодной опасности. Все школы закрыты, а жителям страны рекомендуют не выходить из дома с четырех часов дня четверга до полудня пятницы.

Метеорологическая служба Ирландии предупреждает, что низкая температура сохранится на протяжении всего дня, также продолжатся снегопады и сохранится сильный ветер. Сейчас температура воздуха в Дублине составляет минус 4 градуса.

Телеканал также сообщает, что холод, который уже получит в Великобритании название "Зверь с востока", теперь сопровождаются штормом Эмма, принесшим снежные бури, ледяные дожди и сильные ветра. Ожидается, что за время шторма в Британии выпадет до 50 сантиметров снега.

На данный момент в Лондоне приостановили движение поездов, следующих с вокзала Паддингтон в аэропорт Хитроу и обратно. Нет движения в обоих направлениях. Станция Паддингтон в Лондоне закрыта из-за погодных условий, повлиявших на состояние платформ и территории возле перрона, - говорится в официальном аккаунте поездов "Хитроу-экспресс".

Во Франции в 56 департаментах введен "оранжевый" уровень опасности из-за снега и наледи.

В Нидерландах метеорологические службы предупредили о "желтом" уровне погодной опасности, температуры могут опускаться ниже -15 градусов, пишут местные СМИ. На севере страны водителей призывают к осторожности из-за обледенения дорог.

В итальянских городах вновь идет снег, самые сильные снегопады ожидаются в Турине, городах Кунео, Болонья, Парма и Реджо Эмилиа. В части итальянских областей со значительными сбоями работает железнодорожный транспорт. Школы все еще закрыты в Неаполе, где недавно прошел самый сильный с 1958 года снегопад. Снег выпадал в Генуе и во Флоренции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в четверг утром, 1 марта, въезд крупногабаритного транспорта ограничен в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон.