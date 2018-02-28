01:00 28.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За 17 дней было ликвидировано более 20 млн гривен задолженности по алиментам

Государственные исполнители за 17 дней ликвидировали 20,2 млн гривен задолженности по уплате алиментов, что составляют более 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За 17 дней было ликвидировано более 20 млн гривен задолженности по алиментам

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергея Шкляра, за период с 1 января по 23 февраля 2018 года органами государственной исполнительной службы взыскано 372,3 миллиона гривен в пользу 440 тысяч 777 детей.

Таким образом, государственными исполнителями Минюста вынесено 56 394 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, также 53 809 тыс. об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами

Более 52 871 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием и 52 512 тыс. ограничений должника в праве охоты.

Кроме этого, в суд внесено 6 537 тыс. представлений об объявлении розыска должника.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что за десять дней запретили выезд за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов.


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