За 17 дней было ликвидировано более 20 млн гривен задолженности по алиментам

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергея Шкляра, за период с 1 января по 23 февраля 2018 года органами государственной исполнительной службы взыскано 372,3 миллиона гривен в пользу 440 тысяч 777 детей.

Таким образом, государственными исполнителями Минюста вынесено 56 394 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, также 53 809 тыс. об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами

Более 52 871 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием и 52 512 тыс. ограничений должника в праве охоты.

Кроме этого, в суд внесено 6 537 тыс. представлений об объявлении розыска должника.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что за десять дней запретили выезд за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов.