В трех области ограничен въезд грузовиков

Ограничение будет действовать с семи часов вечера на двух участках дорог общего пользования государственного значения. Как сообщает Служба автомобильных дорог в области, движение ограничено на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 296+000 - км 340+000 (от города Запорожье в город Васильевка) и на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-37 Энергодар-Васильевка, км 35+132 - км74+479 (в пределах Васильевского района).

С восьми часов вечера на всех трассах Николаевской области в связи с ухудшение погодных условий также запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта.

В Одесской области с шести часов вечера также ограничено движение крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения. Ограничения действуют:

на международных дорогах М-5 Киев-Одесса, М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), М-16 Одесса-Кучурганы (на Кишинев), М-27 Одесса-Черноморск, М-28 Одесса-Южный-/М-14/;

на национальных дорогах Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/;

на дорогах регионального значения:

Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг, Р-72 КПП "Староказачье"-Белгород-Днестровский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, непогода в Украине сохранится еще в течение ближайших двух дней. По данным украинского Гидрометцентра, на Украину надвигается еще один активный циклонов.

Он несет с собой ухудшение погодных условий. Как сообщает Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, в среду, 28 февраля на дорогах страны гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. При этом днем ​​в Приазовье местами ветер достигнет 25 метров на секунду, а ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.