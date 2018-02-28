В Запорожье из-за непогоды на три дня закроют все школы

Такое решение было принято из-за нового удара циклона, надвигающегося на регион. Как сказано в информации, опубликованной на официальной странице городского головы Запорожья Владимира Буряка, в первые три дня марта учебный процесс в запорожских школа будет приостановлен.

Долго взвешивал все "за" и "против" перевесило желание обезопасить школьников, - написал он, добавив, что по прогнозам синоптиков уже завтра ожидается очередное ухудшение погодных условий. Понимаю родителей, которые волнуются за своих детей. Особенно тех, которые вынуждены ездить в школу, пользуясь транспортом. Рисковать их здоровьем не имеем права, - пояснил Буряк.

Напомним, как сообщил УРА-Информ, непогода в Украине сохранится еще в течение ближайших двух дней. По данным украинского Гидрометцентра, на Украину надвигается еще один активный циклонов. Он несет с собой ухудшение погодных условий. Как сообщает Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, в среду, 28 февраля на дорогах страны гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.