В Украине непогода обесточила почти сто городов и сел

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ночь на среду в результате осложнения сильных снегопадов и порывов ветра сработала автоматическая система защиты линии электропередач.

В итоге в Донецкой области без света остались 29 населенных пунктов, в Харьковской - 19, в Запорожской - десять, в Сумской - девять, в Черниговской - семь, в Херсонская - шесть, в Днепропетровской - пять, в Кировоградской - пять, в Киевской - четыре, Черкасской - два и Луганска - одни населенный пукнт.

При этом в ГосЧС отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера вечером в Донецкой области из-за непогоды 22 населенных пункта остались без света. Снегопады и сильный ветер обесточили дома в шести районах области. Об этом во вторник вечером, 27 февраля, сообщил на своей страничке в социальной сети глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. Так, по его словам, в Великоновоселковском районе обесточены поселки Разлив и Новомайорское.