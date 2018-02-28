09:32 28.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине непогода обесточила почти сто городов и сел

По состоянию на утро среды, 28 февраля, из-за сложных погодных условий обесточенными оказались 97 населенных пунктов в 11 областях Украины.

В Украине непогода обесточила почти сто городов и сел

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ночь на среду в результате осложнения сильных снегопадов и порывов ветра сработала автоматическая система защиты линии электропередач.

В итоге в Донецкой области без света остались 29 населенных пунктов, в Харьковской - 19, в Запорожской - десять, в Сумской - девять, в Черниговской - семь, в Херсонская - шесть, в Днепропетровской - пять, в Кировоградской - пять, в Киевской - четыре, Черкасской - два и Луганска - одни населенный пукнт.

При этом в ГосЧС отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера вечером в Донецкой области из-за непогоды 22 населенных пункта остались без света. Снегопады и сильный ветер обесточили дома в шести районах области. Об этом во вторник вечером, 27 февраля, сообщил на своей страничке в социальной сети глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. Так, по его словам, в Великоновоселковском районе обесточены поселки Разлив и Новомайорское.


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