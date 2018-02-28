В столицу Италии не будут пускать дизельные автомобили

Об этом сообщил мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи на своей странице в Facebook.

Согласно ее словам, изменение климата меняет гражданам Италии образ жизни. Кроме того, города этой страны могут столкнуться с неожиданными вызовами. Поэтому, вместе с другими крупными городами мира итальянская столица решила взять на себя определенные обязательства и объявить о запрете на дизельные автомобили.

Накануне Федеральный административный суд Германии признал, что власти немецких городов имеют право запрещать въезд дизельных машин. Решение стало ответом на обращение властей федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Неаполь во вторник, 27 февраля, обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды нарушено железнодорожное сообщение города. Высокоскоростные поезда из Неаполя в Рим идут с задержкой в 80 минут. На некоторых трассах между городами Италии объявлен красный уровень опасности из-за снегопада и гололедицы.