В Станице Луганской 5 марта может состояться разведение сил и средств, - Олифер

Вместе с тем, это может стать возможным только при условии соблюдения режима тишины. Об этом в среду, 28 февраля, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, украинская сторона требует, в частности, создания зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы. Украина настаивает на выполнении ранее достигнутых в рамках минского процесса договоренностей, в частности, соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014, создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачово. Невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО ведет к системному срыва ранее достигнутых договоренностей относительно режима тишины.

Также отсутствие указаний руководства РФ по режиму тишины не способствует нормализации ситуации на Донбассе, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время предыдущего заседания украинская сторона в контактной группе в Минске требовала гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области.