В среду в Украине снегопады и мороз до 22 градусов

В западных областях местами небольшой снег. На остальной территории снег, ночью на севере Левобережья, днем в южных областях местами сильный снег, метели.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду, днем в южной части, восточных и большинстве центральных областей порывы 15-20 метров на секунду, днем в Приазовье местами порывы могут достигать 25 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 6-11 градусов мороза.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью пойдет снег, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов мороза. Днем будет от 8 до 10 холодных градусов.

На западе Украины местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 12-20 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 9-15 градусов.

На севере Украины снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 11-18 холодных градусов. Днем столбики термометров покажут от 6 до 13 градусов со знаком минус.

В центре страны в среду снег, на дорогах гололедица, местами метель. Температура воздуха ночью опустится до 9-16 градусов мороза. Днем будет от 4 до 11 холодных градусов.

На востоке Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, местами метель. Ночью столбики термометров опустятся до 7-14 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 0-7 холодных градусов.

На юге Украины облачно, снег, днем местами сильный, на дорогах гололедица, местами метель. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов мороза. Днем будет от 4 до 10 градусов со знаком минус.

Народный прогноз: В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: Кому идти вперед, а кому вспять повернуть. Еще говорили: Как в феврале аукнется, так осенью откликнется - по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.