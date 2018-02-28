03:00 28.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187488:nastya

В сети вновь курирует новый опасный флешмоб среди подростков

В соцсетях большую популярность приобретает новый флешмоб, в ходе которого пользователи обязуются обрести фигуру диснеевской принцессы. Об этом сообщает издание Лента.ру

В сети вновь курирует новый опасный флешмоб среди подростков

Отмечается, что все кто учувствует в этом, намерены морить себя голодом ради тонкой талии. Особой популярностью это пользуется у девушек из Азии.

По правилам челленджа, участники должны похудеть в короткие сроки. Идеалом считается фигура вымышленной героини мультфильма.

Для того чтобы стать "идеальной золушкой", пользователям предлагается возвести в квадрат свой рост в метрах и умножить его на 18. Таким образом худеющие стремятся достичь "совершенного" индекса массы тела.

Однако, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, значение 18 соответствует дефициту массы.

При этом большинство пользователей не видят в стремлении похудеть ничего плохого.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это было главным объявлением новогоднего поздравления Эммануэля Макрона в адрес прессы. Президент республики желает, чтобы 2018 год прошел под знаком борьбы проти "фейковых новостей", воспринимаемых как угроза демократиям.


Поделиться
Читайте также:
 
В среду в Украине снегопады и мороз до 22 градусов Стало известно, какое новое название будет у Македонии За 17 дней было ликвидировано более 20 млн гривен задолженности по алиментам В Киеве в среду запретят въезд грузовиков
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив