В сети вновь курирует новый опасный флешмоб среди подростков

Отмечается, что все кто учувствует в этом, намерены морить себя голодом ради тонкой талии. Особой популярностью это пользуется у девушек из Азии.

По правилам челленджа, участники должны похудеть в короткие сроки. Идеалом считается фигура вымышленной героини мультфильма.

Для того чтобы стать "идеальной золушкой", пользователям предлагается возвести в квадрат свой рост в метрах и умножить его на 18. Таким образом худеющие стремятся достичь "совершенного" индекса массы тела.

Однако, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, значение 18 соответствует дефициту массы.

При этом большинство пользователей не видят в стремлении похудеть ничего плохого.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это было главным объявлением новогоднего поздравления Эммануэля Макрона в адрес прессы. Президент республики желает, чтобы 2018 год прошел под знаком борьбы проти "фейковых новостей", воспринимаемых как угроза демократиям.