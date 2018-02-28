В Мелитополе все школы закрыли на карантин

В связи с чем местные власти приняли решение закрыть все школы города на карантин. Как сообщает во вторник, 27 февраля, пресс-служба Запорожской областной государственной администрации, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мелитополе не прекращается.

Планируется приостановление учебного процесса во всех школах города.

На данный момент на территории области уже приостановлен учебный процесс в 17 школах и в 13 отдельных классах. При этом в Запорожье заболеваемость ниже эпидпорога на 55%, - заверили в госадминистрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до 3 марта на карантин закрывают школы Херсона. Кроме этого, с 26 февраля до 3 марта остановлен учебный процесс в школах Сумм, до 5 марта - в Ужгороде.