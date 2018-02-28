15:52 28.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге полковник был отстранен от службы за советскую символику

Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира криворожской воинской части 3011, подчиненные которого участвовали в параде под советскими флагами.

В Кривом Роге полковник был отстранен от службы за советскую символику

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что Национальная гвардия Украины продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащих Национальной гвардии Украины в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74 годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики.

В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от выполнения обязанностей командира военной полковника Вячеслав Мельника.

Сейчас по этому поводу продолжается следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывшего депутата городского совета Тернополя от фракции "Свобода" Игоря Турского ранен. Неизвестный с ножом напал на мужчину прямо на улице. Ему наложили жгут и госпитализировали.


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