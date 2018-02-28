В Киеве умер легенда мировой авиации летчик-испытатель Юрий Курлин

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия "Антонов". В пресс-службе напомнили, что заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "Ан" Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30 Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225.

Он внес весомый вклад в исследование этих машин, во внедрении их в эксплуатацию. Юрий Владимирович был настоящим профессионалом своего дела, умел анализировать и принимать смелые решения, которые становились ключевыми в решении дальнейшей судьбы крылатых машин. Установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32, – добавили в ГП "Антонов".

Вместе с тем, чаще всего имя Юрия Владимировича связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолетом, который в свое время совершил мировой фурор и остался во многом непревзойденным, крупнейшим в мире турбовинтовой самолет - с Ан-22 "Антей". Символично, что именно в этот день 53 года назад экипаж под командованием Курлина впервые поднял этого антоновского гиганта в воздух, – сказано в сообщении.

Юрий Владимирович навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним - чрезвычайной, яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком, - подытожили на предприятии.

Напомим, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в пятницу, 2 февраля, люди прощались с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком. На траурную церемонию пришли как обычные граждане, так и политики. В частности церемонию прощания посетили второй президент Леонид Кучма с супругой, в каденцию которого Каденюк совершил полет в космос.