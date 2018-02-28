В Донецкой области из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта

Снегопады и сильный ветер обесточили дома в шести районах области. Об этом во вторник вечером, 27 февраля, сообщил на своей страничке в социальной сети глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

Так, по его словам, в Великоновоселковском районе обесточены поселки Разлив и Новомайорское.

В Волновахском районе без света люди остались в поселках Кировское, Пятихатки, Каменка, Калинино, в Никольском - в Тополиное, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Екатериновка, Труженка, в Константиновском районе - Николаевка и Подольское, в Добропольском районе - Лиман, Нововодяное, Благодать, Весна, Первомайское, в Мангушском - Азовское, а также Талаковка и Лебединский вблизи Мариуполя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с сегодняшнего дня 27 февраля по 2 марта в Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение. Жителей области предупредили о надвигающихся снегопадах и гололедице. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в ночь на среду ожидается сильный снег, местами сильные снегопады.