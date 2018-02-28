Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие два дня

По данным украинского Гидрометцентра, на Украину надвигается еще один активный циклонов. Он несет с собой ухудшение погодных условий.

Как сообщает Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, в среду, 28 февраля на дорогах страны гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

При этом днем ​​в Приазовье местами ветер достигнет 25 метров на секунду, а ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.

В четверг, 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра также 15-20 метро на секунду. В Приазовье местами ветер усилится до 25-27 метров на секунду. В регионе сильные метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях местами очень сильный снег, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро среды, 28 февраля, из-за сложных погодных условий обесточенными оказались 97 населенных пунктов в 11 областях Украины.