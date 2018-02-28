05:00 28.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Янукович назначил в России пресс-конференцию

В Москве состоится пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Янукович назначил в России пресс-конференцию

Беглый президент намерен рассказать о "новых доказательствам" причастности нынешних властей к расстрелам на Майдане. Как сообщает российские издание ТАСС, пресс-конференция назначена на 2 марта на 11 часов утра.

При этом российское издание сообщает, что Янукович намерен рассказать о судебном процессе, инициированном киевскими властями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в четверг, 22 февраля, на заседании по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича отказал стороне защиты во второй раз допросить в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко.

Адвокаты вновь заявили ходатайство о повторном допросе, пояснив, что согласно Уголовному процессуальному кодексу, свидетель может быть допрошен повторно, поскольку стороне защиты не была предоставлена ​​возможность в разумные временные рамки допросить этого свидетеля.


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