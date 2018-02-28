Из-за непогоды в Одесской области закрыли более 400 школ

Отмечается, что речь идет о 12 районах, трех городах и пяти объединенных громадах.

Первый зампредседатель Одесской ОГА Александр Терещук рассказал, что согласно законодательству, решение о приостановлении обучения принимаются самостоятельно, в зависимости от погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что непогода продолжат бушевать в Одесской области. Сейчас не плановые каникулы объявлены в 426 образовательных учреждениях региона.

Сегодня школы закрылись в Березовском, Ананьевском и Белгород-Днестровском районах, а также в самом Белгороде-Днестровском.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Мелитополе Запорожской области растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с чем местные власти приняли решение закрыть все школы города на карантин.