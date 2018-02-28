Дело Штепы направят на новое распределение

Судебная коллегия определила, что заявление адвокатов Тананакина, Марченко и Шадрина должно быть удовлетворено. При этом в определении суда также сказано, что материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Определение обжалованию не подлежит.

В свою очередь адвокат Тананакин отметил, что это отвод уже девятого состава суда.

Напомним, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала.

22 января 2017 года подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила.

Как сообщал УРА-Информ, Нели Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и Создание террористической группы или организации.