Боевики более четырех часов обстреливали Светлодарск, ранен один военнослужащий - ВИДЕО

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении боевики активизировались на Светлодарской дуге.

Тут противник более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы боевики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки - обстреливали позиции ВСУ с минометов калибра 82-мм и гранатометов.

Кроме того, в вечернее время, боевики выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82-мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел затемно, последствия причиненного вреда пока неизвестны. Сейчас военнослужащие ВСУ выясняют имеются ли разрушенные здания и жертвы среди гражданского населения.

На донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки, понедельник, 26 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.