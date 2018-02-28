Азовское море вышло из берегов, Арабатскую стрелку отрезало от материка

С самого утра транспортное сообщение с населенными пунктами, расположенными на Арабатской стрелке, прекращено, поскольку вода затопила участок автодороги Геническ - Стрелковое, которая как раз проходит по Арабатской стрелке.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, синоптики накануне предупреждают о подъеме уровня воды в акватории Азовского моря в связи с сильными порывами ветра. По данным ведомства на данный момент в Геническе Херсонской области подъем уровня моря достиг отметки в 658 и затопил причал, территорию рыбзавод и мост шоссейной дороги на Арабатскую стрелку.

В ГосЧС также сообщили, что из-за сильного ветра образовался перелив проезжей части автодороги Геническ – Стрелковое на участке от третьего до четвертого километра. В данный момент уровень воды на данном участке составляет один метр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, непогода в Украине сохранится еще в течение ближайших двух дней. По данным украинского Гидрометцентра, на Украину надвигается еще один активный циклонов. Он несет с собой ухудшение погодных условий.

Как сообщает Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, в среду, 28 февраля на дорогах страны гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. При этом днем ​​в Приазовье местами ветер достигнет 25 метров на секунду, а ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.