Во время столкновений в Киеве под Радой пострадали 13 полицейских, - Шевченко

Правоохраниители задержали девять человек. Об этом журналистам рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

При этом он отметил, что по его мнению, данная ситуация является провокацией со стороны активистов. Он также заверил, что в ближайшее время сносить палаточный городок возле парламента никто не собирается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в палаточном городке под зданием Верховной Радой Украины произошли столкновения. Протестующие закидали силовиков камнями. При этом активисты набросали шины под здание парламента.