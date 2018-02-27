15:53 27.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину пришли новые партии вакцины против кори

От Детского фонда ООН UNICEF Ukraine в Украину доставили 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Украину пришли новые партии вакцины против кори

Согласно информации ведомства, 220 тысяч доз вакцины КПК, закупленные за средства государственного бюджета и в скором времени будут распределены в регионы.

Отмечается, что вакцина Приорикс/Priorix производства GlaxoSmithKline, Бельгия, которая имеет государственную регистрацию и переквалифицирована ВОЗ. Она эффективна и безопасна, и предоставляется государством бесплатно.

В Минздраве утверждают, что, согласно графику поставок, новая партия должна прибыть в Украину только в апреле. Однако, из-за сильно вспышки кори, Минздрав заказал ускоренную доставку вакцины КПК.

Также в ведомстве обратились к родителям детей, чтобы те вакцинировали своих детей от такого опасного заболевания, как корь, а врачей - поощрять пациентов к вакцинации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в 2018 году вакцины от кори пообещал поставить в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Организация предоставит около 901 тыс. 400 доз вакцин от кори в ускоренном порядке уже в конце февраля.


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