12:21 27.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области приостановлены занятия в 337 образовательных учреждениях

Из-за ухудшения погодных условий в девяти районах, двух городах и пяти ОТГ Одесской области приостановлен учебный процесс, это 337 образовательных учреждений региона.

В Одесской области приостановлены занятия в 337 образовательных учреждениях

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что по решению местных властей и районных государственных администраций ограничено посещение школ и дошкольных учебных заведений.

Как утверждает губернатор области, возобновление учебного процесса зависит от погодных условий, ситуация вполне контролируема.

Так, обучение приостановлено в Арцизском, Беляевском, Килийском, Лиманском, Овидиопольском, Ренийском, Раздельнянском, Татарбунарском и Измаильском районах Одесской области. Также учебный процесс временно остановлен в Тузловской, Маразлиевской, Расцветовской, Затишанской и Авангардовской объединенной территориальной громаде, а также в городах Одесса и Измаил.

В Одесской области мобилизованы экстренные и оперативные службы для предотвращения и ликвидации возможных последствий стихии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице на протяжении ближайших двух дней прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге в Киевской области, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.


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