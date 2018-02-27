В Луганской области снаряд боевиков попал в жилой дом - ФОТО

В результате обстрела вечером поселка Подлесное Попяснянского района один из снарядов попал в жилой дом. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook, в результате попадания частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна. Всего было насчитано 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов.

Огонь велся ориентировочно по направлению от неподконтрольного правительству Первомайска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки, воскресенье, 25 февраля, российские наемные войска и подконтрольные им боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. Еще один украинский военный получил ранения.