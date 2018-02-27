08:15 27.02.2018 | Общество | Новости
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В Бразилии местные жители наблюдали необычное природное явление - ФОТО, ВИДЕО

В столице бразильского штата Санта-Катарина, а также в нескольких близлежащих городах в понедельник, 26 февраля, зафиксировали необычное природное явление.

В Бразилии местные жители наблюдали необычное природное явление - ФОТО, ВИДЕО

Тут вокруг солнца появился оптический феномен гало. Как сообщает Globo, светящееся кольцо вокруг солнца бразильцы могли наблюдать в течение дня.

Гало виднелось в столице штата - Флорианополисе, а также в нескольких близлежащих городах. Многие пользователи поделились в сети фотографиями и видео феномена.

Гало возникает вокруг мощных источников света − в основном это солнце или луна. Преимущественно это явление происходит из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.

Отраженный и преломленный кристаллами свет часто придает гало радужный оттенок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля жители Антарктиды могли наблюдать первое из трех, которые намечаются в 2018 году, солнечных затмений. Оно накрыло окружающий ее океан, а также коснулось Латинской Америки. Также его можно было увидеть в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Чили и Аргентине.

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