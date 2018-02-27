Украинцы будут отрабатывать дополнительный выходной из-за 8 марта

Об этом сообщает издание UBR.ua.

Отмечается, что это постановление касается всех предприятий и организаций, которые работают 5 дней в неделю. За исключением органов Пенсионного фонда, Госказначейства и Укрпочты.

Также отдельным распоряжением Национального банка устанавливается график работы финучреждений, для которых предусмотрен аналогичный режим работы.

В пояснительной записке к своему распоряжению правительство отметило, что такой подход позволит создать для украинцев благоприятные условия для празднования Международного женского дня, а также будет способствовать рациональному использованию рабочего времени.

В связи с празднованием Международного женского Дня, украинцы смогут отдохнуть четыре дня - с 8 по 11 марта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности приняли решение закрыть школьные учреждения Херсона с 27 февраля по 3 марта.