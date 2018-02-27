20:05 27.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отказался отстранять Труханова от должности

Соломенский районный суд города Киева во вторник, 27 февраля, отказался отстранять Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.

Суд отказался отстранять Труханова от должности

Следственный судья решил ходатайство прокуратуры оставить без удовлетворения. При этом судья объявил, что ходатайство САП об отстранении Труханова поступило в суд 19 февраля.

22 февраля Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение указанного ходатайства. Вместе с тем суд не смог исследовать материалы дела из-за неисправности микрофонов, - пояснил судья.

Напомним, суд назначил Труханову меру пресечения в виде личной поруки, тогда как прокуратура просила суд об аресте Труханова с залогом в 50 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, вчера суд арестовал имущество Труханова. В настоящее время арестована недвижимость и земельные участки, которые принадлежат Труханову.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного

Кодекса Украины "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Санкции инкриминируемой Труханову статьи предусматривают лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.


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