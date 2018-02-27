Суд отказался отстранять Труханова от должности

Следственный судья решил ходатайство прокуратуры оставить без удовлетворения. При этом судья объявил, что ходатайство САП об отстранении Труханова поступило в суд 19 февраля.

22 февраля Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение указанного ходатайства. Вместе с тем суд не смог исследовать материалы дела из-за неисправности микрофонов, - пояснил судья.

Напомним, суд назначил Труханову меру пресечения в виде личной поруки, тогда как прокуратура просила суд об аресте Труханова с залогом в 50 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, вчера суд арестовал имущество Труханова. В настоящее время арестована недвижимость и земельные участки, которые принадлежат Труханову.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного

Кодекса Украины "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Санкции инкриминируемой Труханову статьи предусматривают лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.