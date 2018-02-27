01:30 27.02.2018 | Общество | Новости
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Швейцария из-за морозов превратилась в ледяную сказку - ФОТО

Морозная погода с сильными снегопадами в течение последних дней охватила Европу.

Швейцария из-за морозов превратилась в ледяную сказку - ФОТО

Швейцария не стала исключением. Тут уже который день стабильно держится минусовая температура.

Тут ночью столбики термометров опускаются до минус 10-15 градусов.

Как сообщают в понедельник, 26 февраля, местные СМИ, ссылаясь на данные синоптики, постепенное потепление с переходом в плюс ожидается только со среды, 28 февраля.

Из-за таких температур в швейцарских городах, например, Женеве и Берне, частично замерзали озера и ставки, заледеневшие брызги воды на которых теперь создают невероятное зрелище.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие выходные Рим накрыли аномальные холода и сильные снегопады. В столице Италии, а также на ее окраинах по состоянию на утро понедельника, 26 февраля, затруднено движение.

Как сообщает Ansa, в эту ночь снегопады в Риме особенно усилились, а снежный покров наблюдается во всем городе, вплоть до побережья.

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