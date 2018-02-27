Сенцова нет в колонии Лабытнанги на Урале

Такое заявление сделала на своей страничке в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.

В своем посте девушка сообщила, что еще несколько дней назад написала письмо через электронную систему ФСИН. Так, уже сегодня, 27 февраля ей пришел ответ, что письмо не может быть доставлено, поскольку получатель не удерживается в данном учреждении.

"Кажется, Олега Сенцова нет в Лабытнанги", - написала она и опубликовала скриншот ответа ФСИН.

Кстати, на вопрос сестры Олега Сенцова, находится ли ее брат в дежурной части колонии, они не смогли дать прямого ответа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", журналистка и правозащитница, дочь советских диссидентов Зоя Светова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой убедить Москву освободить украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в 2015 году к 20 годам колонии.