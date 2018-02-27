12:15 27.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Радой произошли столкновения, двое полицейских пострадали, девять человек задержаны - ВИДЕО, ФОТО

В палаточном городке под зданием Верховной Радой Украины во вторник, 27 февраля, произошли столкновения.

Под Радой произошли столкновения, двое полицейских пострадали, девять человек задержаны - ВИДЕО, ФОТО

Активисты требовали повышения пенсий военнослужащим. Протестующие закидали силовиков камнями. При этом активисты набросали шины под здание парламента.

Как сообщает журналисты с места события, под зданием Рады раздаются взрывы. Одна из сторон применила слезоточивый газ. Участники акции начали бросаться мешками и шинами в сторону правоохранителей. Бросили также несколько взрывных пакетов, которые взорвались под ногами полицейских.

Пока причины начала столкновения не известны.

Вместе с тем полиция задержала по меньшей мере девятерых участников митинга, а также отобрала у них большое количество автомобильных шин.

В свою очередь народный депутат Антон Геращенко с трибуны парламента заявил, что перед Верховной Радой собралась преступная организация "Рух новых сил" Саакашвили. Они организовали провокацию. К зданию Верховной Рады подкатили шины и пытались их поджечь, а когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни. Два сотрудника полиции были ранены, у одного сломана ключица, - пояснил Геращенко.

На данный момент стычки уже прекратились.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на пленарном заседании 27 февраля 2018 рассмотрит вопросы социальной защиты военнослужащих.


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