Под Радой произошли столкновения, двое полицейских пострадали, девять человек задержаны - ВИДЕО, ФОТО
В палаточном городке под зданием Верховной Радой Украины во вторник, 27 февраля, произошли столкновения.
Активисты требовали повышения пенсий военнослужащим. Протестующие закидали силовиков камнями. При этом активисты набросали шины под здание парламента.
Как сообщает журналисты с места события, под зданием Рады раздаются взрывы. Одна из сторон применила слезоточивый газ. Участники акции начали бросаться мешками и шинами в сторону правоохранителей. Бросили также несколько взрывных пакетов, которые взорвались под ногами полицейских.
В свою очередь народный депутат Антон Геращенко с трибуны парламента заявил, что перед Верховной Радой собралась преступная организация "Рух новых сил" Саакашвили. Они организовали провокацию. К зданию Верховной Рады подкатили шины и пытались их поджечь, а когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни. Два сотрудника полиции были ранены, у одного сломана ключица, - пояснил Геращенко.
На данный момент стычки уже прекратились.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на пленарном заседании 27 февраля 2018 рассмотрит вопросы социальной защиты военнослужащих.