Почему квесты пользуются популярностью во всем мире

Однако, то, чего не дает виртуальная игра – это непосредственное человеческое общение, тактильный контакт, взаимный обмен энергиями, мыслями и чувствами. Реальность побеждает в конкуренции с виртуальным миром. Квест – это реальность, в которой вы ощущаете все собственной кожей, чувствуете запахи и получаете наяву драйв от захватывающих приключений. В этом кроется главная причина их популярности и стремительного распространения по миру.

Попробуем разобраться в тайне успеха квестов, и перечислим их привлекательные стороны:

- Как считают психологи, сильные эмоции обостряют вкус к жизни. В этом кроется секрет популярности экстремальных видов спорта, фильмов ужасов и катастроф и остросюжетных квестов. Кстати, при просмотре фильмов и посещении таких развлечений существует возрастные ограничения. При сильных эмоциях в организме синтезируется адреналин, организм испытывает встряску, повышается выносливость.

- Квест-комнаты помогают избавиться от страхов, научиться правильно вести себя в экстремальных ситуациях. Человек, получивший опыт игры становится более устойчивым к реальным опасностям, не впадает в панику, сохраняет контроль над ситуацией.

- Победа в игре укрепляет веру в себя, в возможность справиться с любой сложной проблемой. У человека поднимается настроение, жизненный тонус, появляются силы для решения не игровых, а настоящих жизненных головоломок.

- Неоспоримая ценность квеста – командное взаимодействие. Победить в одиночку нельзя, необходимы слаженные коллективные действия. Это причина, по которой играют семьями, используя замечательную возможность восполнить дефицит общения родителей с детьми, передать знания и навыки подрастающему поколению, завоевать искреннее уважение домочадцев.

- Участие в игре проявляет черты характера, которые в повседневной жизни незаметны. По этой причине квесты пользуются популярностью у руководства корпораций и кадровиков, которые наблюдая за игрой, получают полезную информацию о работниках, особенностях их психики, способностях и талантах.

Инфраструктура квестов особенно развита в столичных городах Европы. Например, в London escape rooms присутствует обилие тематических игр и любой человек может выбрать квест по интересам:

Традиционная игра с заданием покинуть комнату за определенное время с разными вариациями: "Побег из тюрьмы", "Путешествие начинается", "В комнате с зомби". Поиск потерянных артефактов и реликвий: "Завещание дедушки", "Хранилище музея", "Комната 33", "Книга секретов". Спасение человечества от катастроф и злых маньяков: "Хаос", "Операция Черная овца". Детективные истории: "Секретная комната", "Киллер". Обучение магии: "Школа колдовства".

Квесты – развлечение одноразовое. Второй раз играть в одну и ту же игру неинтересно. Однако, учитывая растущий спрос, бизнес развивается, целая армия творческих работников разрабатывают новые увлекательные сюжеты и приключения.