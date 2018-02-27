Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вблизи Донецка 28 танков боевиков

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Как отмечается, сепаратисты в настоящее время продолжают наращивать свой боевой потенциал в населенных пунктах, временно неподконтрольных правительству Украины. Такие действия происходят даже несмотря на требования минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружений от линии соприкосновения сторон.

"Наблюдателями миссии был подтвержден факт расположения 28 танков", - сказано в пресс-службе сухопутных войск ВС Украины.

Кроме того, в юго-западной части населенного пункта Славяносербск выявлено расположение 3 танков (Т-64), а на север населенного пункта Амвросиевка - реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на Донбасс отправлен очередной российский так называемый "гуманитарный конвой". Автомобили везут более 430 тонн грузов.