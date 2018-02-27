На Неаполь обрушился сильный снегопад

Из-за непогоды нарушено железнодорожное сообщение города. Высокоскоростные поезда из Неаполя в Рим идут с задержкой в 80 минут. На некоторых трассах между городами Италии объявлен красный уровень опасности из-за снегопада и гололедицы.

Как сообщает итальянская газета La Stampa, местные власти из-а внезапного ухудшение погоды закрыли школы, а гражданам рекомендуется ограничить передвижение по городу.

Такие же погодные условия на острове Сардиния и в Пьемонте на севере Италии, где температура опустилась до 29 градусов ниже нуля.

Вместе с тем власти Италии призывали жителей страны готовиться к сильным холодам. В Турине из-за снегопада в воскресенье отменили матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Аталантой".

После длительного закрытия из-за снега и плохой видимости восстановлена работа аэропорта Каподикино в Неаполе.

При этом синоптики отмечают, что в последний раз такой снегопад был в Неаполе в 1956 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие выходные Рим накрыли аномальные холода и сильные снегопады. В столице Италии, а также на ее окраинах по состоянию на утро понедельника, 26 февраля, затруднено движение. Как сообщает Ansa, в эту ночь снегопады в Риме особенно усилились, а снежный покров наблюдается во всем городе, вплоть до побережья.