Из-за непогоды свою работу прекратили аэропорты Херсона и Одессы

По словам директора предприятия Херсонской авиалинии Виталия Кучерука, во вторник аэропорт осуществил рейс Херсон - Киев, после чего прекратил функционирование.

Также предстоящие рейсы "Киев - Херсон" и "Стамбул - Херсон" были аннулированы. Сейчас, для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега задействованы 5 единиц техники.

В то же время от погодных условий пострадал одесский международный аэропорт. По той же причине были отменены три авиарейса.

Отменен рейс из Стамбула и Киева , а также не вылетел самолет сообщением Одесса - Стамбул ТК466.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе принято решение о введении ограничения движения грузового транспорта. Такие действия связаны с ухудшением погодных условий, которые обещают в ближайшие дни синоптики.