В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

Жителей области предупредили о надвигающихся снегопадах и гололедице. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в ночь на среду ожидается сильный снег, местами сильные снегопады.

Усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров на секунду. На дорогах гололедица. Снижение температуры ночью до 13-18 градусов мороза. При этом такая погода продержится и в течение дня 1 марта.

Спасатели просят граждан соблюдать меры личной безопасности и правил дорожного движения. Вместе с тем водителей просят по возможности отказаться от длительного пребывания на улице и поездок автотранспортом.

В ГосЧС также предупреждают о том, что сильный ветер и метель могут разрушить рекламные щиты, сломать деревья и повредить электросети. Поэтому просят быть внимательными и не приближаться к домам, рекламным щитам и различным строениям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за сильных снегопадов и порывов ветра во вторник, 27 февраля, приостановил работу международный аэропорт Херсон. По словам директора предприятия Херсонской авиалинии Виталия Кучерука, во вторник аэропорт осуществил рейс Херсон - Киев, после чего прекратил функционирование.